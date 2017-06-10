مساهل يتحادث مع نظيريه الدانماركي والنرويجي بأبوجا النيجيرية

تحادث وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، اليوم السبت بأبوجا مع نظيره الدانماركي اندرس سامويلسن ونظيره النرويجي بورج براند، حول العلاقات الثنائية و سبل تطويرها اكثر.

و تطرق مساهل مع نظيره الدانماركي والنرويجي، خلال اللقاء الذي جرى على هامش الاجتماع الوزاري ال16 لبلدان إفريقيا و بلدان شمال أوروبا، المنعقد يومي 9 و 10 جوان بأبوجا (نيجيريا) الى العلاقات الثنائية بين الجزائر و دول شمال أوربا، و كذا السبل و الوسائل الكفيلة بتعزيزها و تنويعها.

و أعرب مساهل بهذه المناسبة عن ارادة الجزائر في تعزيزها اكثر من خلال تعاون اكبر في الميدان الاقتصادي، حيث أشار الوزير في هذا الاطار الى "الفرص الحقيقية للتعاون المتاحة لكلا الطرفين".

كما تناول اللقاء قضية الصحراء الغربية و الوضع الأمني في منطقة الساحل الصحراوي و كذا الجهود التي تبذلها الجزائر في اطار تسوية أزمتي مالي و ليبيا.