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بن غبريت.. أسئلة الرياضيات والعربية نشرت بعد 15 دقيقة وهذا ليس تسريبا

نشر يوم 2017/06/11 4940 0 أمينة لعلالي بن غبريت.. أسئلة الرياضيات والعربية نشرت بعد 15 دقيقة وهذا ليس تسريبا
كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، اليوم الأحد، أن امتحانات بكالوريا 2017 انطلقت في ظروف جيدة ولايوجد أي تسريب للمواضيع.

وقالت الوزيرة في ندوة صحفية نشطتها بمقر الولاية عقب إشرافها على الإنطلاق الرسمي للامتحانات البكالوريا من متقنة عزيزي عبد المجيد ببلدية هيليوبوليس، بأن الامتحانات "تجري في أحسن الظروف" موضّحة بأن هناك معلومات تفيد بقيام بعض الأشخاص بتوزيع المواضيع بعد 15 دقيقة من انطلاق الإمتحانات لكن يجب التفريق  بين "التسريب والتوزيع". 

وأشارت بن غبريت إلى أن قيام بعض الأشخاص بتوزيع مواضيع بعد أكثر من ربع ساعة من الامتحانات "لا يمكن اعتباره تسريبا" مبرزة أنه "رغم ذلك فلا يجب نسيان الأمر وسيتم فتح تحقيقات معمقة في مصدر هذه التوزيعات" قبل أن تؤكد بأن "العدالة هي الطرف الوحيد الذي لا ينسى التعامل مع هذه الوضعيات". 

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