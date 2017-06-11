100 دج زكاة الفطر لهذا العام

وأوضحت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في هذا الإطار أنها "كلفت أئمة المساجد بالتعاون مع رؤساء اللجان الدينية المسجدية عبر الوطن بالشروع في جمع زكاة الفطر ابتداء من منتصف شهر رمضان, على ألا توزع على مستحقيها الذين أحصتهم لجان صندوق الزكاة إلا يوما أو يومين قبل عيد الفطر المبارك".

كما ذكرت الوزارة أيضا بأن زكاة الفطر "تجب على كل مسلم ومسلمة، صغيرا أو كبيرا، غنيا أو فقيرا، إن كان يملك ما يزيد عن قوت يومه، يخرجه المكلف عن نفسه وعن كل من تجب عليه كفالته"، مضيفة أن "إخراجها نقدا أنسب للفقراء لأنها شرعت لإغنائهم عن السؤال يوم العيد، وذلك يتحقق بدفع القيمة".