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تبون يرفع التجميد عن المشاريع التربوية في 12 ولاية

نشر يوم 2017/07/10 11101 0 مهدي فيراس تبون يرفع التجميد عن المشاريع التربوية في 12 ولاية

قرر الوزير الأول "عبد المجيد تبون"، اليوم الإثنين رفع التجميد عن المشاريع التربوية الخاصة ببناء مدارس وملحقاتها في اثني عشر ولاية، تنفيذا لمخطط عمل الحكومة.

وحسب بيان للوزارة الأولى فإنّ "تبون" أصدر تعليمة تقضي برفع التجميد عن انجاز المشاريع الخاصة بالمرافق التربوية لـ12 ولاية حدودية،  وتخص 40 مدرسة ابتدائية، منها داخلييتين بأدرار واليزي.

ويشمل قرار "تبون" في رفع التجميد عن المشاريع التربية كل من إليزي، تندوف، تبسة، النعامة، بشار، تلمسان، أدرار، سوق أهراس، تمنراست، الوادي، ورقلة، والطارف،.

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