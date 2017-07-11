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أكثر من 3 ملايين موظف أحيلوا على التقاعد منذ بداية السنة

نشر يوم 2017/07/11 4213 0 أمينة لعلالي أكثر من 3 ملايين موظف أحيلوا على التقاعد منذ بداية السنة
أحيل أكثر من 3 ملايين موظف على التقاعد خلال العام الجاري، حسب ما كشفه المدير العام للضمان الإجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي جواد بوركايب في تصريح للإذاعة الوطنية.

كما كشف بوركايب، في حديثه أن 36 مليون جزائري يستفيدون من بطاقة الشفاء فيما قدرت قيمة النفقات السنوية للصندوق بـ 200 مليار دينار.

كما أضاف المدير العام  للضمان الإجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، أنه لم يتم لحد الآن اتخاذ أي قرار يخص تغيير نظام التحفيزات المالية الممنوحة للصيادلة، والمتعلقة بهامش الربح المطبق على المنتجات الصيدلانية المصنعة محليا،  وقال المتحدث "إننا متمسكون بشراكتنا مع الصيادلة الخواص لأن الأمر يتعلق بنظام الشفاء، الذي يضمن خدمة عمومية ويمكن المواطنين من الحصول على الأدوية، مشددا على أهمية ترقية النظام الحالي من خلال تكثيف المشارورات".

للتذكير، ستنظم الوزارة الأولى هذا الخميس، مجلسا وزاريا مشتركا لدراسة قرار إلغاء الإمتيازات الخاصة بالصيادلة والتحفيزات التي أمر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

 

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