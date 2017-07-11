قيطوني راض بالالتزام الكلي لدول الأوبك بمستويات الانتاج

وأوضح البيان أن الطرفان تطرقا خلال هذا اللقاء إلى تطورات السوق النفطية ومستوى التزام الدول المنتجة من داخل وخارج المنظمة باتفاق خفض الانتاج حسب نفس المصدر. وفي هذا الاطار أبدى الطرفان "رضاهما بخصوص الالتزام الكلي لدول منظمة اوبك وشركائها بمستويات الانتاج المتفق عليها قصد تسريع الوصول إلى توزان السوق النفطي".

كما تطرق الوزير مع باركيندو لجدول أعمال الاجتماع القادم للجنة الوزارية لمتابعة اتفاق فيينا والمنتظر انعقاده نهاية جويلية بسان بطرس بورغ (روسيا) وكذا ظروف الانتاج الحالية.

يذكر أن مهام لجنة المتابعة الوزارية لا تنحصر فقط في مراقبة مدى تنفيذ اتفاق الدول المنتجة داخل وخارج أوبك بل تتعداها إلى اقتراح الإجراءات الواجب اتخذاها في حال تسجيل تغيرات في السوق النفطي العالمي.

وكانت اوبك اتفقت مع شركائها من المنتجين خارج المنظمة نهاية ماي الماضي بالعاصمة النمساوية على تمديد اتفاق خفض الانتاج الذي دخل حيز التنفيذ بداية العام وذلك لمدة تسعة أشهر أي إلى غاية مارس 2018. ويقدر حجم الخفض ب1,8 مليون برميل يوميا منها 1,2 مليون برميل موزعة على دول اوبك و600 الف برميل موزعة على 11 دولة منتجة اخرى.

ويشارك قيطوني في أشغال المؤتمر العالمي للنفط الذي انطلقت أشغاله أمس الاثنين، مرفوقا بوفد مكون من إطارات سامية في الوزارة ومجمع سوناطراك.

وقد استقبل وزير الطاقة، على هامش المؤتمر الرئيس المدير العام لمجمع توتال باتريك بوياني الذي تطرق معه إلى المشاريع قيد الانجاز مع سوناطراك وفرص الاستثمار والشراكة المستقبلية في مجال النفط. كما التقى أمس الاثنين مع الوزير اللبناني للطاقة والمياه سيزار أبي خليل ، حيث تحادثا حول العلاقات الثنائية وفرص الاستثمار لاسيما في مجال الاستخراج والاستكشاف في عرض البحر.