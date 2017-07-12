الحكومة تناقش 3 مراسيم تنفيذية

حسب افادات مصدر حكومي، فإنّ هذا الاجتماع الذي ترأسه الوزير الأول "عبد المجيد تبون" شهد عرض مرسوم تنفيذي من قبل وزير التكوين المهني "محمد مباركي" يحدّد كيفيات إحداث الشهادات الممنوحة لأطوار التعليم المهني.

وقدّم وزير الصناعة والمناجم "محجوب بدّة" مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16/163 المؤرخ في02 / 06 / 2016 ، والمحدّد كيفيات تخصيص حساب خاص رقم 302/124 عنوانه الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية.

وأفيد أنّ الحكومة ناقشت أيضا مرسوما تنفيذيا عرض من قبل وزير الصحة "مختار حزبلاوي"، تضمّن انشاء مؤسسة عمومية استشفائية ببرج باجي مختار .

وتمّ تقديم عرضين من قبل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري "عبد القادر بوعزقي" بخصوص جهاز مكافحة حرائق الغابات لموسم 2017، وموسم الصيد البحري لسنة 2017 للتونة الحمراء والمرجان.