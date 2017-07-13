غيابات بالجملة لمترشحي البكالوريا الإستثنائية!!!

أشار تقرير لتليفزيون "النهار" أنّ الغيابات برزت في أوساط المترشحين الأحرار، في وقت اشتكى آخرون من عامل الحرارة المرتفعة وما أفرزته من ارهاق (..).

من جهتها، قالت مراسلة تليفزيون "النهار" إلى ثانوية "محمد اسياخم" بالشراقة، أنه تمّ تسجيل غيابات عديدة في أقسام الامتحانات، حيث تم إحصاء 6 إلى 10 غيابات للمترشحين في القسم الواحد، وهو الأمر الذي لم يكن متوقعا، خاصة وأنّ السلطات اجتهدت وأقرّت في سابق أولى من نوعها، تنظيم دورة استثنائية للمترشحين المقصيين في الدورة العادية.

من جهته، قال "فرحات شابخ" الأمين العام للإتحادية الوطنية لعمال التربية في اتصال هاتفي مع قناة "النهار"، أنّ المترشحين الأحرار تعودوا على مثل هذه الغيابات، مشيرا إلى أنّ كل مترشح غائب يجب أن يتحمل مسؤولياته.

وحرص "شابخ" على تقديم الشكر لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على الفرصة الذي قدّمها لمقصيي بكالوريا جوان 2017.