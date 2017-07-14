البكالوريا الاستثنائية.. 70 % من المترشحين غابوا والعاصمة تتصدر

رغم منح وزارة "بن غبريط" فرصة ثانية لـ 104.36 ألف مقصي من الدورة الأخيرة للبكالوريا، إلاّ أنّ فريقا من هؤلاء فضّل عدم اغتنام الفرصة، حيث سُجّلت غيابات متفاوتة عبر مختلف الولايات.

وحسب المعطيات التي كشف عنها مراسلو تليفزيون "النهار"، فإنّ نسب الغيابات كانت على النحو التالي:

الجزائر غرب 81% ، البيض 75%، تندوف 79.71%، الطارف 80%، غرداية 60%، غليزان 76.57%، الأغواط 56%، الوادي 80.09%، برج بوعريريج %1، سعيدة 71.79%، الجلفة 56.83%، بينما شكّلت بجاية الاستثناء بحضور كافة المترشحين ونسبة غياب صفرية.

واللافت أنّ أعداد المتغيبين كانت هامة في الجزائر العاصمة التي تصدرت، متبوعة بالوادي ثمّ الطارف، تندوف، غليزان وسعيدة.

وأرجع أهل الاختصاص سبب الغيابات المسجلة في دورة البكالوريا الاستثنائية إلى ما سموه "سوء برمجة تواريخ الامتحانات، خاصة وأنّ غالبية المتغيبين هم من المترشحين الأحرار".

ورغم المجهودات التي بذلتها وزارة التربية، سجّل متابعون أسفهم لارتفاع نسبة عزوف المترشحين عن امتحانات البكالوريا الاستثنائية التي ستسأنف هذا السبت على أن تختتم مساء الثلاثاء القادم.