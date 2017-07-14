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وزير الخارجية اليمني في الجزائر بداية من السبت

نشر يوم 2017/07/14 6271 0 حمزة.ع وزير الخارجية اليمني في الجزائر بداية من السبت
يقوم نائب رئيس الوزراء، وزير الشؤون الخارجية لجمهورية اليمن "عبد الملك المخلافي"، اعتبارا من هذا السبت بزيارة عمل إلى الجزائر تستمرّ 3 أيام.

  حسب ما جاء اليوم الجمعة في بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فإنّ هذه الزيارة تندرج في اطار "التشاور الدائم" بين البلدين، وستشهد تطرق وزير الخارجية "عبد القادر مساهل" ونظيره اليمني إلى "الوضع السائد في اليمن وجهود السلم التي تقوم بها منظمة الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي توافقي شامل من شأنه لمّ شمل الشعب اليمني". 

وأوضح بيان الوزارة أنّ الوزيرين سيبحثان أيضا "القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما القضايا المتعلقة بالأمن ومكافحة الارهاب، كما سيتم التطرق خلال المحادثات إلى التعاون الثنائي وسبل تعزيزه.

 

 

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