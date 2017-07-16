رخص استيراد السيارات مؤجلة إلى إشعار آخر

على هامش لقاء وطني جمعه بقصر المعارض في العاصمة بمختلف القطاعات الوزارية التي لها علاقة بسند المعاملات التجارية ، قال "ساسي" أنّه لا يمكن لوزارته تحديد تاريخ معين لتسليم رخص استيراد السيارات للمتعاملين الخواص، موضحا أنّ تسليمها مرهون بتقرير لجنة وزارة الصناعة، والانتهاء من إعداد دفتر الشروط الجديد الخاص بصناعة السيارات، وأضاف: "العمل جار حاليا على مستوى وزارة الصناعة لإعادة تأهيل دفتر الشروط الخاص بصناعة السيارات" .

وأتى تصريح الوزير ساعات بعد كشفه عن استيراد الخواص لما قيمته نصف مليار دولار من السيارات خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الجاري .

وعن سؤال حول ما اذا سيتم تحديد حصص الرخص بعد وضع دفتر الشروط الجديد، أوضح "ساسي" أنّ "هذا العمل ستقوم به وزارة الصناعة بطريقة شاملة"، مضيفا: "عندما تنهي اللجنة عملها، ستجد كل هذه التساؤلات اجابات في الوقت المناسب".

وفيما يتعلق بتصنيع السيارات، أشار الوزير إلى أنّ الملف مفتوح حاليا على مستوى وزارة الصناعة وعلى مستوى لجنة العمل المتخصصة، وسيتم معرفة النتائج قريبا.

وانتهى "ساسي" إلى أنّ عمل هذه اللجنة سيسمح بتنظيم واضح فيما يخص التصنيع والبيع بما في ذلك حركة السيارات في السوق الموازية.