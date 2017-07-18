قيتوني.. نهاية عهد استيراد الغاز والبنزين في 2020

وقال قيتوني خلال زيارة تفقدية إلى مصفاة سيدي رزين ببراقي بالعاصمة، أن الجزائر تنتج 30 مليون طن في السنة من البترول، مشيرا أن الجزائريين يستهلكون 15 مليون طن من الغاز والبنزين في العام، مع العلم أن الجزائر تنتج 11.5 مليون طن من هذه المادة، موضحا أن فارق 3.5 مليون طن يتم استيرادها من الخارج بما يعادل 2 مليار دولار سنويا.

خط تنموي لزيادة قدرات الإنتاج وتخزين المواد البترولية

كما كشف الوزير خلال زيارته التفقدية، أنه سيتم تخصيص خط تنموي على المدى المتوسط والبعيد لزيادة قدرات الإنتاج وتخزين المواد البترولية عن طريق انجاز مصفتين في حاسي مسعود وتيارت واللذان هما قيد الدراسة الهندسية، مضيفا أن المشروعين سيدخلان حيز الخدمة سنة 2020.

الإنتاج الوطني سيرتفع إلى 40 مليون طن سنويا

قيتوني قال أن الإنتاج الوطني سيرتفع إلى 40 مليون طن سنويا لتغطية احتياجات السوق الوطنية، وهذا للقضاء على استيراد الغاز والبترول.

كما أكد الوزير أنه سيتم رفع قدرات تخزين المواد البترولية من 7000 متر مكعب إلى 2 مليون متر مكعب سنة 2020، لمدة 30 يوما بدل 12 يوما حاليا.