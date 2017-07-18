تبون يترأس مجلس وزاري مشترك لدراسة مشروع "ميناء الوسط" للحمدانية

تراس الوزير الأول عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة مجلسا وزاريا مشتركا خصص لدراسة وضعية مشروع انجاز "ميناء الوسط" بالحمدانية ولاية تيبازة، وذلك بحضور وزراء الشؤون الخارجية والمالية والاشغال العمومية والنقل حسبما افاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

وأوضح ذات المصدر ان الوزير الأول وبعد أن طلع على التقرير الذي قدمه وزير الاشغال العمومية والنقل حول ظروف التكفل وتطور هذا المشروع قد تدخل لإصدارعدد من التوصيات والقرارات الموجهة لتسهيل عملية تجسيد المشروع.

واشار البيان ذاته الى ان السيد تبون قد دعا بوجه خاص "الى تعزيز مشاركة المؤسسات العمومية الوطنية في مختلف مراحل انجاز هذا المشروع سيما في الميادين التي اثبتت فيها المهارات الجزائرية كفاءتها" وكذلك "تطبيق الاجراءات الضرورية لتحرير الوعاء الخاص بالمشروع".

و في الاخير دعا الوزير الاول جميع الفاعلين المعنيين الى "توفير جميع الموارد من اجل المساهمة في التحكم في هذا المشروع الحيوي للتنمية الاقتصادية للبلاد".