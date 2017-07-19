إتحاد المستثمرين يتبرّأ من حدّاد وسيدي السعيد

في بيان حصل عليه "النهار أونلاين"، شدّد إتحاد المستثمرين على تفنيد صلته باجتماع "الأوراسي"، وأبرز أنّ عرّابي اللقاء المثير للجدل أقحموا توقيع هيئة "ملاّك"، هذا الأخير حرص على تأكيد عدم مشاركة أي من أعضاءه في الاجتماع الذي أبرزت فيه المركزية النقابية وعدد من منظمات أرباب العمل ورؤساء مؤسسات دعمهم لـ "حدّاد" المصدوم بخرجة تبون الأخيرة في المدرسة العليا للضمان الإجتماعي والإعذارات المتتالية التي وُجّهت إلى مجمعه للأشغال العمومية.

وإذ استنكر اقحام "توقيع" الإتحاد في اللائحة التي توّجت لقاء الأوراسي، فإنّ رئيس اتحاد المستثمرين جدّد مساندته لحكومة الوزير الأول عبد المالك تبون.

يُشار إلى أنّ نزل "الأوراسي" ضمّ "حدّاد" بالأمين العام لاتحاد العمال الجزائريين "عبد المجيد سيدي السعيد و7 شركاء إجتماعيين من منظمات أرباب العمل، ودام أكثر من 4 ساعات، وتوّج بالإعلان عن مساندة المجتمعين لرئيس منتدى رؤساء المؤسسات.







