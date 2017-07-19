كنفيدرالية أرباب العمل.. نحن لا ننتمي لأي تكتل

في محاولتها تسويغ مشاركة رئيسها "بوعلام مراكش" في لقاء الأوراسي، أوضحت الكنفيديرالية في بيان حصل عليه "النهار أونلاين" على أنها لا تنتمي لــ "أي تكتل أو لوبي" (...)، مضيفة أنها "لا تبحث عن أي انشقاق"، مركّزة على أنّها "لم تستفد قط بشكل مباشر أو غير مباشر من أي امتياز أو محاباة".

وعلى هذا الأساس، ذكر بيان منظمة "مراكش": "توجّب توضيح الرؤى، وذلك كجزء من واجبنا لدعم الإقتصاد، تباحث الوضع الاقتصادي والإجتماعي الراهن، ومقاربة تداعياته على البلاد ولا سيما القوى الحية". (...)

وانتهى بيان الكنفيديرالية إلى التأكيد على أنّ "التغيير من خلال الإصلاحات أمر لا مفر منه، ويجب أن يكون عميقا" و"متصلا بالحريات في عموم الحياة الإجتماعية".