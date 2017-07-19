استحداث 380 مركز انتخاب للمحليات القادمة

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية "نور الدين بدوي"، الأربعاء، عن استحداث أزيد من 380 مركز إقتراع جديد تحسبا للإنتخابات المحلية المقبلة.

في تصريحات بثتها القناة الإذاعية الأولى، قال "بدوي" أنّ المراكز الانتخابية المستحدثة ستسهم في تقريب أكبر للناخبين.

ويقدّر عدد مراكز الاقتراع بالجزائر بـ 76511 مركز اقتراع فيما يبلغ عدد مكاتب الإنتخاب 97149 مكتب موزعة على 48 ولاية.

وأكد "بدوي" بداية تحضير الإنتخابات المحلية والإنطلاق في طبع الوثائق الإنتخابية لاسيما الإستمارات الخاصة بالترشح والتي تكون جاهزة بمجرد إستدعاء الهيئة الناخبة من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وتحيين القوائم الإنتخابية تحضيرا للمراجعة الإستثنائية.

وأضاف الوزير: "هذا الموعد الإنتخابي يأتي في ظروف مميزة خاصة وأنّ البلاد مقبلة على إعطاء دفع قوي بالتنمية الإقتصادية في شقيها الأول والمتمثل في التقليل من التباعية للموارد البترولية والثاني المتمثل في إعطاء دور فعال للجماعات الإقليمية خاصة في مجال تشجيع الإستثمار وخلق الثروة".

قانون للجماعات الإقليمية

أعلن "بدوي" عن مشروع لقانون الجماعات الإقليمية والذي سيجمع – حسبه - بين قانوني الولاية والبلدية، وذكر الوزير أنّ القانون إياه سيقدّم قريبا في مجلس الوزراء قبل الدخول الإجتماعي المقبل .

من جهته، طالب رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات "عبد الوهاب دربال" من سماهم "الحلفاء المشاركين في العملية الإنتخايبة"، بــ "المساعدة في عملية الرقابة".

وقال دربال "الصلاحيات التي يجب أن تعطى للهيئة، يجب أن تكون ضامنة لكل ذلك من النواحي القانونية والإجرائية واللوجيستية".