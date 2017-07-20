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الجزائر تستعرض لأنغولا تجربتها في التعليم ومحو الأمية

نشر يوم 2017/07/20 16944 0 عطار براهيم الجزائر تستعرض لأنغولا تجربتها في التعليم ومحو الأمية
إستعرضت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت خلال لقائها بوزيرة الثقافة الانغولية كارولينا سيركييرا، اليوم الأربعاء، التجربة الجزائرية في مجال التربية والتعليم ومحو الأمية .

وصرحت بن غبريت عقب محادثاتها مع الوزيرة الأنغولية بمقر الوزارة، أن اللقاء شكل فرصة لعرض الإصلاحات التي مست قطاع التربية الوطنية وكذا الجهود المبذولة في مجال محو الأمية التي تقدر نسبتها حاليا بـ 12 بالمائة.

كما تم التطرق الى "سبل التعاون بين قطاعي التربية الوطنية والثقافة في انغولا, سيما في ظل رغبة هذا البلد في الاستفادة من التجربة الجزائرية في مجال محو الأمية".

يذكر أن  وزيرة الثقافة الأنغولية في زيارة عمل إلى الجزائر لـ 4 أيام تجري خلالها محادثات مع مسؤولين في الدولة بالإضافة الى زيارة بعض المواقع التابعة لقطاع الثقافة.

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