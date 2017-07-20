لوح يشدّد على محاربة "مافيا" الأراضي الفلاحية

نقلت وكالة الأنباء الجزائرية على لسان الوزير قوله: "يتعين على قضاة النيابة تحريك الدعوى العمومية في حالات التعدي والمساس بالأراضي الفلاحية بالطرق غير الشرعية والمخالفة للقوانين مهما كان مصدر هذا الاعتداء سواء كان من الهيئات العمومية أو الخواص".

ولدى إشرافه على مراسم تنصيب النائب العام الجديد لدى مجلس قضاء وهران، أبرز "لوح" أنّ المحافظة على الأراضي الفلاحية أدرجت في الدستور الأخير المعدل من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، والذي يرمي إلى تحصين الأراضي الفلاحية ضدّ أي تلاعبات.