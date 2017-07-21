التقاضي على درجتين في الجنايات بدءً من سبتمبر

على هامش تنصيبه النائب العام الجديد لدى مجلس قضاء وهران، ذكر الوزير

أنه سيتم بدءً من سبتمبر القادم تنفيذ التدابير التي ستسمح بالتقاضي على درجتين في المجال الجنائي لتمكين المحكوم عليهم من قبل المحاكم الجنائية بالذهاب إلى محاكم الاستئناف للتقاضي مجددا.

واعتبر "لوح" أنّ هذه التدابير التي تعد مطلبا قديم جاءت في سياق الدستور الجديد المعدل مؤخرا من قبل رئيس الجمهورية "عبد العزيز بوتفليقة" لا سيما في شقها الخاص بإصلاح المحكمة الجنائية وإصلاح العدالة على وجه

لعموم.

وأعلن "لوح" أيضا عن سلسلة من القوانين التي يتم بلورتها في إطار تعميق إصلاح قطاع العدالة بالجزائر على غرار نظام الوساطة القضائية مثمنا المكاسب المحققة في الإطار ذاته، لا سيما المتعلقة بتقليص مدة الحبس المؤقت وآليات الأنسنة ووسائل التأهيل وإعادة إدماج المحبوسين.