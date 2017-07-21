مساهل يؤكد لنظيره الفرنسي.. موقف الجزائر ثابت على حل الأزمة الليبية سياسيا

وحسب ما جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية فإن الوزير مساهل أجرى أمس إتصالا هاتفيا مع نظيره الفرنسي لودريان، والذي دار اطار المشاورات المستمرة بين البلدين حول القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الليبية، حيث أكد مساهل على موقف الجزائر الثابت بحل سياسي شامل في إطار الاتفاق المؤرخ 17 ديسمبر عام 2015.

وأضاف مساهل في إتصاله مع لودريان أن الجزائر "عازمة علىالإجتهاد أكثر في العمل على المصالحة بين الفرقاء الليبية المختلفة، لتمكين الليبيين من إستعادة الأمن والاستقرار لبناء مؤسسات ديمقراطية مستدامة لها ."

من جهته قال الوزير الفرنسي جان ايف لودريان في الإتصال الهاتفي مع مساهل إن الوضع في ليبيا يستدعي تضافر الجهود في ضوء التطورات على أرض الواقع، والبحث عن مبادرات لدعم سلطات هذا البلد في جهودها الرامية إلى إنهاء الأزمة.