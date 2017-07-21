أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية الوطني

مساهل يؤكد لنظيره الفرنسي.. موقف الجزائر ثابت على حل الأزمة الليبية سياسيا

نشر يوم 2017/07/21 9993 0 حمزة عساس مساهل يؤكد لنظيره الفرنسي.. موقف الجزائر ثابت على حل الأزمة الليبية سياسيا
شدد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل في إتصال هاتفي أجراه مع وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان أن موقف الجزائر ثابت إتجاه القضية الليبية، والمبني أساسا على الحل السياسي في إطار وفاق وطني شامل.

وحسب ما جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية فإن الوزير مساهل أجرى أمس إتصالا هاتفيا مع نظيره الفرنسي لودريان، والذي دار اطار المشاورات المستمرة بين البلدين حول القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الليبية، حيث أكد مساهل على موقف الجزائر الثابت بحل سياسي شامل في إطار الاتفاق المؤرخ 17 ديسمبر عام 2015.

وأضاف مساهل في إتصاله مع لودريان أن الجزائر "عازمة علىالإجتهاد أكثر في العمل على المصالحة بين الفرقاء الليبية المختلفة، لتمكين الليبيين من إستعادة الأمن والاستقرار لبناء مؤسسات ديمقراطية مستدامة لها ."

من جهته قال الوزير الفرنسي جان ايف لودريان في الإتصال الهاتفي مع مساهل إن الوضع في ليبيا يستدعي تضافر الجهود في ضوء التطورات على أرض الواقع، والبحث عن مبادرات لدعم سلطات هذا البلد في جهودها الرامية إلى إنهاء الأزمة.

 

 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا