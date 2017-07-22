بدوي .. على الولاة أن يتحولوا إلى أعوان اقتصاديين منفتحين على الشباب والمقاولاتية

في خطاب بمناسبة تنصيبه الولاة الجدد في العاصمة، ركّز "بدوي" على حتمية انتصار عموم الولاة إلى المبادرات الاقتصادية الخلاقة، والارتفاع بدعامة المقاولاتية.

وأبرز "بدوي" توصيفه لولاة المرحلة القادمة كـــ "أعوان اقتصاديين"، كما ألّح على حتمية تعبئة القدرات الاقتصادية التي تزخر بها الجزائر، مشيرا أنّ إلحاق التهيئة العمرانية بقطاع الداخلية، سيكون حافزا إضافيا.

استبعاد المقاربات البيروقراطية والريعية

طالب "بدوي" الولاة بفعالية أكبر، رابطا ذلك بمدى قدرة هؤلاء الولاة بالتخلي عن المقاربات البيروقراطية والريعية، والتعاطي مع الواقع بموضوعية وعزم، كما نادى بتسيير الشأن المحلي بشفافية، وتوخي ديناميكية محلية يقع على عاتق الولاة تفعيلها.