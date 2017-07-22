قانون غير مسبوق للجماعات الاقليمية ومراجعة الجباية المحلية

في خطابه بمناسبة ترسيم ولاة الجمهورية، قال "بدوي" إنّ قطاع الداخلية مقبل على بادرة جديدة تتضمن استحداث قانون الجماعات الإقليمية والذي سيجمع – حسبه - بين قانوني الولاية والبلدية، وذكر الوزير أنّ القانون إياه سيقدّم قريبا في مجلس الوزراء قبل الدخول الإجتماعي المقبل.

وبجانب تعديل منظومة الجباية المحلية على نمحو يتوافق مع المتغيرات الجديدة، أوعز الوزير أنّ اعداد قانون عام للجماعات الاقليمية أتى لتحرير المبادرات المحلية من كل العوائق.

وطالب "بدوي" الولاة للمشاركة بقوة في اثراء القانون الجديد "غير المسبوق"، داعيا إياهم إلى تعميق المشاورات مع كل الأطراف الفاعلة، وتكثيف التواصل مع خلايا التفكير ومجموعات العمل.