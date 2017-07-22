توسيع قائمة رغبات ناجحي البكالوريا إلى 8 تخصصات

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي "طاهر حجار، اليوم السبت، عن تمكين الطلبة الجدد الناجحين في شهادة البكالوريا، من قائمة رغبات جديدة بـ4 تخصصات في حال لم يتحصلوا على رغباتهم في القائمة الأولى المكونة من 4 خيارات.

على هامش الزيارة التفقدية التي قادته إلى مشروع القطب الجامعي الجديد بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله بالعاصمة، أوضح "حجار" إنّ الطلبة الجدد المقبلين على التسجيلات الجامعية المقررة بداية من 5 أوت المقبل للموسم الجامعي 2017-2018، ستُمنح لهم قائمة رغبات مكونة من 4 تخصصات فقط، وفي حال توجيههم إلى تخصصات لا يرغبون في دراستها أو لا تتناسب مع ميولاتهم العلمية، يمكنهم الطعن في ذلك، حيث تمنح لهم قائمة من 4 رغبات جديدة تماما يمكنهم إختيار التخصصات التي تناسبهم.

وأضاف الوزير أنّ الوزارة تتوجه بداية من الموسم الجامعي المقبل إلى تحديد معدلات القبول في جميع التخصصات وطنيا وسيكون ذلك تدريجيا إلىغاية إستكمال جميع التخصصات، وهو ما يمكّن الطالب من معرفة التخصص الذي يختاره مسبقا من خلال المعدل المحصل إليه، مشيرا إلى أنّ الطريقة المعتمدة من قبل كانت تحدد معدلات القبول يختلف من جامعة إلى أخرى، وهو ما يخلق نوع من الإكتظاظ في بعض الجامعات.

وعن القطب الجامعي الجديد في المدينة الجديدة سيدي عبد الله، كشف الوزير عن تسلم كليتين جديدتين بداية من الموسم الجامعي المقبل، وسيتم تخصيصهما بنسبة كبيرة للتخصصات العلمية، في حين أفاد أنّ نسبة المشروع تتقدم بوتيرة جيدة تقارب 90 في المئة، على أن تنتهي أشغاله وإستلامه كليا بعد حوالي 5 سنوات تزامنا وإنهاء جميع الأشغال بالمدينة الجديدة.