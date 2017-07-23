الأفلان يشترط 5000 دج للتّرشح في محلّيات نوفمبر

ومن بين الشروط التي وضعها ولد عباس في ملف الترشح، الذي تحصل "النهار أون لاين" على نسخة منه، تقديم 5000 دج للمترشحين في المجلس الشعبي الولائي و2500 للانتخابات البلدية، حيث يتم دفع المبلغ لأمين القسمة مقابل وصل، لتوجه فيما بعد لأمين المحافظة أو رئيس اللجنة الإنتقالية للمحافظة من أجل إيداعها فيما بعد على مستوى الخزينة المركزية للحزب.

وجاء في الملف ذاته، طلب خطي لإبداء الرغبة في التّرشح، مستخرج من شهادة الميلاد، صحيفة السوابق العدلية، شهادة الجنسية الجزائرية، شهادة الإقامة، نسخة من بطاقة النضال، شهادة الإعفاء من الخدمة الوطنية أو أدائها، شهادات العلمية أو الكفاءات المهنية.