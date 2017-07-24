بدوي: "الجزائر تحتضن المهاجرين من دون المساس بالمصالح الوطنية"

في كلمة ألقاها خلال أشغال الاجتماع الوزاري الثاني لمجموعة الاتصال حول مسالك الهجرة غير الشرعية بوسط البحر الأبيض المتوسط، قال "بدوي" إنّ المنطقة تشهد "تدفقا للمهاجرين غير الشرعيين مما أفرز نتائج خطيرة على المستوى الإنساني والاقتصادي والأمني والاجتماعي"، وأشار إلى أنّ هذه الظاهرة "معقدة وتستدعي مزيدا من الاهتمام وتظافر الجهود فيما بيننا وعلى مختلف الأصعدة.

وأضاف الوزير: "الجزائر وبعدما كانت تشكل مصدرا للهجرة ثم بلد عبور، أصبحت حاليا مقصدا للمهاجرين غير الشرعيين"، مشيرا إلى أنّ "الأمر يتعلق بتقاسم الجزائر حدودا مع بلدان الساحل التي تعاني من انعدام الأمن وتفاقم التهديد الإرهابي مع تزايد نشاطات شبكات الجريمة المنظمة العابرة للأوطان، بالإضافة إلى الفقر المتفشي والذي يزيد من وطأته غياب ديناميكية تنموية في مستوى الاحتياجات والتطلعات".