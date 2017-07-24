بدوي يتحادث مع نظيره الايطالي بتونس

تحادث وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، اليوم الاثنين بتونس مع نظيره الايطالي ماركو مينيتي، على هامش الاجتماع الوزاري الثاني لمجموعة الاتصال حول مسالك الهجرة غير الشرعية بوسط البحر الأبيض المتوسط .

وفي تصريح للصحافة عقب هذه المحادثات أشار الوزير الايطالي إلى أن بلاده والجزائر " بلدان صديقان ولهما علاقات تاريخية، " كما للبلدين " حضور بارز وقديم بالبحر الأبيض المتوسط، مؤكدا أنّه " سيحرص على العمل" مع الجزائر لتجسيد أهداف اجتماع تونس الذي اعتبره " نقطة انطلاق هامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية".

وأوضح مينيتي، أنّه وجه بالمناسبة دعوة لنظيره الجزائري نور الدين بدوي، لزيارة روما بهدف " تعزيز التعاون ورفعه الى مستويات أعلى"، وبدوره "سيزور الجزائر"-- كما قال—قريبا.