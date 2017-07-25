وزير التّجارة يؤكد على مواصلة خلق استثمار "قوي" مع قطر

وأشار المسؤول ذاته، على أهمية الإستثمارات القطرية بالجزائر وعلى رأسها مركّب الحديد والصّلب ببلارة بولاية جيجل الذي سيشرع في الإنتاج الأيام القليلة المقبلة .

من جهته، أبدى السّفير القطري بالجزائر، إبراهيم محمد بن عبد العزيز صلاح السهلاوي، ارتياحه لكل الشراكات الاقتصادية التي تم تحقيقها لحد الساعة، منوّها بكل التّسهيلات والمناخ الخصب للإستثمار في الجزائر بفضل الإرادة السياسية والأسس المتينة التي أرساها فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

وأجرى الوزير، اليوم الثلاثاء، بمقر دائرته الوزارية محادثات مع سفير دولة قطر بالجزائر إبراهيم محمد بن عبد العزيز صلاح السهلاوي وناقش الطرفان مجموعة من القضايا الاقتصادية المشتركة.