بربارة: بطاش إستقال بعد سحب الثقة منه من طرف قيادي ومناضلي الحزب

وأضاف بربارة خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم بمقر الحزب بالعاصمة، أن المنسق الولائي السابق عبد الحكيم بطاش قد فتح النار على رئيس الحزب عمارة بن يونس بدون وجه حق واصفا إياه بالدكتاتور والذي حول الحزب إلى ملكية خاصة لا أساس لها من الصحة، مفيدا بأن رئيس الحزب عمارة بن يونس ليس له أية خلافات مع المنسق الولائي السابق وهو ليس في عطلة بل متواجد في مكتبه تحضيرا للإنتخابات المحلية.

وأضاف ذات المتحدث، أن إستقالة المنسق الولائي جاءت بعد سحب الثقة من طرف مناضلوا الجزائر العاصمة، حيث أن أكثر من 265 عضو إطار وقيادي بولاية الجزائر العاصمة من بينهم رؤساء بلديات ومنتخبي المجلس الولائي سحبوا الثقة من بطاش بسبب سوء تسيير الحزب ولائيا وعدم إستقرار الهياكل ولائيا.

وفي سياق ذي صلة، أكد بربارة أن الحزب سيتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد الأشخاص الذين انسحبوا من الحزب ولا يزالون يتدخلون في الشؤون الداخلية للحزب بغرض الشوشرة لا غير، مشيرا إلى أنه سيتم غدا تنصيب اللجنة الوطنية للإنتخابات الحلية لإثبات وجود الحزب بالإضافة إلى عقد المجلس الوطني للأمبيا يوم 16 سبتمبر المقبل.