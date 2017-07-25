تبون يستقبل سفير فرنسا الجديد بالجزائر

استقبل الوزير الأول، "عبد المجيد تبون"، اليوم الثلاثاء سفير فرنسا الجديد بالجزائر "كزافيي درينكور" بطلب من هذا الأخير الذي أجرى زيارة مجاملة في بداية مهامه بالجزائر، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

وجاء في البيان أن اللقاء الذي جرى بين الطرفين كان فرصة "للتأكيد على تمسك مسؤولي البلدين بمواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الجزائرية الفرنسية بفضل مشروع الشراكة المتميز، الذي تم تنفيذه بدفع مشترك من رئيسي جمهورية البلدين عبد العزيز بوتفليقة وإيمانويل ماكرون".

وأشار البيان إلى أن اللقاء سمح "بالتطرق إلى تقييم شامل للعلاقات الثنائية متعددة الأبعاد وبحث سبل ووسائل تقويتها أكثر في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك مع التركيز على البعد الانساني الخاص باعتباره جسر حقيقي بين البلدين".