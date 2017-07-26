تخرّج 239 عون شرطة بمعسكر

استفاد المتخرجون من تكوين استمر 11 شهرا، وشمل تكوينا نظريا وتطبيقيا بشكل تناوبي في مختلف المعارف الشرطية والقانونية بهدف حماية المواطنين في أملاكهم وأنفسهم "مع التأكيد عليهم باحترام المواطنين والتعاون معهم في أداء مهامهم عبر كسب ثقتهم بالتحلي بالسلوك الأخلاقي واحترام القانون".

وتم خلال حفل التخرج الذي حضرته السلطات المدنية والعسكرية لولاية معسكر وإطارات شرطة من ولايات غرب الوطن إطلاق على الدفعة المتخرجة اسم شهيد الواجب الوطني عون الشرطة، نصر الدين بلعباس الذي التحق بصفوف الشرطة سنة 1988 واستشهد عام 1993 بمركز الشرطة في حي الصنوبر بمدينة وهران على يد مجموعة إرهابية، حيث سقط شهيدا بعد مقاومة باسلة.

ونوّه مراقب الشرطة عيسى نايلي، بمستوى التكوين الذي توليه المديرية العامة للأمن الوطني الأهمية القصوى وأشاد بأداء رجال الأمن الوطني "الذي تكلل باعتراف دولي بقدرات الأمن الوطني".