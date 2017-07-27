المجلس الأعلى للقضاء يرسّم 22 قاضيا وتعيين 300 آخر

في دورته العادية اليوم برئاسة وزير العدل حافظ الأختام "الطيب لوح"، صادق المجلس الأعلى للقضاء على القائمة المتضمنة 1370 قاضيا قصد الترقية، كما زكى حركة تعيين وترسيم القضاة الـ 322 المٌشار إليهم أعلاه.

وبجانب مصادقته على مشروع حركة القضاة المقدّم من قبل المكتب الدائم وفقا للأحكام والمعايير الواردة في القانون الأساسي للقضاء، اقترح المجلس تعيين 4 قضاة في الهيئة الوطنية العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وفقا للمادتين 04 و31 من القانون العضوي رقم 16 – 11 المؤرخ في 25 أوت 2016 المتعلق بالهيئة وذاك استخلافا للقضاة الأعضاء الذين تمّ تعيينهم في مناصب نوعية.