اتحادية مستخدمي النقل تستنجد بـ "زعلان"

في تصريح لـ"النهار أون لاين"، أعاب مسؤول الاتحادية المنضوية تحت لواء نقابة مستخدمي الوظيف العمومي "السناباب"، على الوصاية تأخرها في تجسيد ما اتفق عليه سابقا من حيث المطالب، في مقابل تشديده على ضرورة معاملتها للنقابة المذكورة كــ "شريك اجتماعي"، بعد رفع هذا المطلب الى مستواها عدة مرات دون تلقي أي ردود بفتح قنوات الحوار، غير أنها اليوم أذعنت على حد قوله "الأبواب مفتوحة أمامنا بوزارة النقل".

وركّز "لعجال" على أنّ مطالب مستخدمي القطاع تتمحور حول القانون الاساسي لإدارة النقل الذي يجب "أن يكون مستجيبا لتطورات القطاع، على أن يقتصر دور الإدارة في ضبط سوق النقل والعمل، بما يمكّن من تحسين المستوى المعيشي لكافة المستخدمين".