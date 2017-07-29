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حجار": "فتح 5 آلاف منصب دكتوراه في جميع التخصصات"

نشر يوم 2017/07/29 898 0 فهيمة قندوز حجار": "فتح 5 آلاف منصب دكتوراه في جميع التخصصات"
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، اليوم السبت، أنه تم فتح 5 آلاف منصب دكتوراه في جميع التخصصات، مشيرا إلى أنه سيشرع بداية من هذا الثلاثاء في تنظيم لقاء ببجاية يؤطره أساتذة من الجامعات الجزائرية ومن الكفاءات الوطنية بالخارج، وسيشهد مشاركة حوالي 300 طالب دكتوراه.

أضاف الوزير أنه في إطار تعميق الإصلاحات، فسيتم مع مطلع الدخول الجامعي المقبل دعم عروض التكوين ذات الطابع المهني بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصادين من خلال فتح 15 عرضا تكوينيا جديدا في تخصصي الإلكترونيك وهندسة السيارات وغيرهما.

 2836 منصب مالي شاغر للتوظيف الخارجي

في مجال تعزيز التكوين الإقامي في فروع الطب والصيدلة وطب الأسنان، أكد الوزير أنه سيتم فتح أزيد من 3 آلاف منصب تكوين تتوزع على مختلف تخصصات الفروع المذكورة، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بتعزيز قدرات التأطير البيداغوجي، سيتم تعبئة 2836 منصب مالي شاغر لفائدة التوظيف الخارجي لأساتذة مساعدين برسم السنة 2017".

 

 

 

 

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