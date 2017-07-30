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بوتفليقة لمحمد السادس: "حريصون على مواصلة العمل معا"

نشر يوم 2017/07/30 3395 0 أمينة لعلالي بوتفليقة لمحمد السادس: "حريصون على مواصلة العمل معا"
بعث رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأحد، برقية تهنئة للملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية بمناسبة احتفال بلاده بعيد العرش، جدّد فيها بوتفليقة: "حرصه التام وعزمه الراسخ لمواصلة العمل معه من أجل تمتين أواصر الأخوة والتضامن وحسن الجوار التي تجمع البلدين".

 جاء في برقية الرئيس بوتفليقة: "يسعدني، والمملكة المغربية تحتفي بعيد العرش، أن أعرب لجلالتكم، باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي، عن أخلص التهاني وأصدق التمنيات، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يسبغ عليكم وعلى الأسرة الملكية الشريفة موفور الصحة والهناء وأن يحقق للشعب المغربي الشقيق أطراد الرقي والإزدهار في ظل قيادتكم الرشيدة". 

 وأضاف رئيس الجمهورية في برقيته قائلا: "وإني إذ أشارككم أفراحكم، أغتنم هذه المناسبة السعيدة لأجدد لجلالتكم حرصي التام وعزمي الراسخ على مواصلة العمل معكم من أجل تمتين أواصر الأخوة والتضامن وحسن الجوار التي تجمع بلدينا والمضي بها قدما إلى أفق أرحب، بما يستجيب لتطلعات وأمال شعبينا الشقيقين في التقدم والرفاه في كنف الأمن والاستقرار".

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