تبون: "حتمية تحديد رزنامة الثلاثية قبل نهاية أوت"

برسم الاجتماع التحضيري للثلاثية، دعا "تبون" جميع الأطراف المعنية بالثلاثية القادمة إلى طرح مقترحاتها خلال أوت الداخل، حول جدول الأعمال والمسائل المقرر تناولها خلال الاجتماع المقبل للثلاثية، مشددا على ضرورة الفصل في الأمر وتحديد جدول الأعمال قبل نهاية أوت.

وأوضح الوزير الأول، أنّ الثلاثية القادمة ستعالج "حتما" حصائل الأعمال التي شرع فيها من قبل، بغرض إخضاعها للتقييم، إضافة إلى الوضع الاقتصادي الراهن والأعمال المستقبلية التي يجب القيام بها من الطرفين من أجل مسعى اقتصادي جديد.

وانعقد الاجتماع التحضيري للثلاثية القادمة في قصر الحكومة برئاسة "تبون"، وبحضور منظمات أرباب العمل والمركزية النقابية الذين وقّعوا على العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو شهر فيفري 2014.

وبخصوص مكان انعقاد الثلاثية القادمة، أكد الوزير الأول أنّ اختيار غرداية "سديد" لأنّ الأمر يتعلق بمنطقة جنوبية تتوفر على مستثمرين "كثيرين" و"نزهاء جدا"، مضيفا أنّ ولاية غرداية تستحق التشجيع، سيما وأن الأمر يتعلق بمنطقة يجب "إعادة النظر فيها" في إطار تهيئة الإقليم، مسترسلا: "ما بين غرداية والمنيعة والأغواط، فإنه يمكننا بغرداية إعادة تركيز التنمية الاقتصادية للمنطقة نظرا للمساحة الشاسعة والمياه المتوفرة والمؤهلات الأخرى، وعليه فإنّه سيتم إعادة النظر فيالمنطقة في مخطط تهيئة الإقليم".