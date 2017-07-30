"تبون": "لن نستدين ولن نستورد السلع الأساسية"

برسم الاجتماع التحضيري للثلاثية "حكومة-نقابة-أرباب العمل"، قال "تبون": "اللجوء إلى المديونية الخارجية أمر ممنوع، ولن نقبل ولو بمجرد التفكير في ذلك"، وتابع بتصميم: "لن نرهن سيادتنا مهما كانت الظروف، وهذا امتثالا لتعليمات رئيس الجمهورية"، مضيفا أنّ الجزائر لها إمكانيات تسمح بمواصلة تمويل المشاريع التنموية، خاصة قطاعات السكن والصحة والتعليم وتسديد الأجور، واستيراد ما يصل إلى 35 مليار دولار في السنة من الحاجيات.

من جهة أخرى، قال الوزير الأول إنه يتعين الارتكاز على المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة بدل الاستثمارات الكبرى التي لم تأت بالنتائج المنتظرة، باعتبار أنّ هذا النوع من المؤسّسات "سريع المردودية"، فضلا عن كونه لا يتطلب تمويلات ضخمة، مشيرا إلى أنه سيتم توجيه هذه المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا في حديثه "نحن أولى بسوقنا ولن نستورد السلع واسعة الاستهلاك إذا نجحنا في تطوير نسيج محلي من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".