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بدة محجوب.. سنخفض أسعار السيارات بدفتر الشروط الجديد

نشر يوم 2017/08/01 2023 0 عمر تدريست بدة محجوب.. سنخفض أسعار السيارات بدفتر الشروط الجديد
أكد، اليوم الثلاثاء، وزير الصناعة والمناجم "بدة محجوب" أن دفتر الشروط الجديد الذي سيتم الشروع في اعداده سينص على ضرورة خلق مناصب شغل وخفض أسعار السيارات وتطوير قطاع الصناعة.

وأوضح الوزير بدة خلال اجتماعه مع مسؤولي مؤسّسات مصغرة ومتوسطة بمقر الوزارة، أن دفتر الشروط المنتظر سيكون فعلا لمدة 10 سنوات القادمة، مؤكدا أن هذا الدفتر سيساهم في تقليص سعر السيارات في السوق من جهة ومن جهة أخرى يرضي الحكومة ومصنعي السيارات، مشيرا أن دفتر الشروط الأول كان يتضمن عدة نقائص، معلنا عن لقاءات مع وزارة المالية والتجارة رفقة خبراء جزائريين لمعالجة كافة النقائص. 

كما كشف الوزير أن قطاع السيارات ليس أولوية الحكومة، موضحا ان الأولوية هي تصنيع السيارات وليس تجارتها، مشيرا أنه تم تقليص الغلاف المالي لإنشاء المناطق الصناعية.

وفي سياق آخر، كشف الوزير عن إعداد دفتر شروط خاص بالاستثمار في قطاع المناجم قريبا ، وكذا إنشاء صندوق يتكفل بنفقات البحث والتطوير للمؤسّسات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتهم ودعمهم بنسبة 25 بالمائة.

 

 

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