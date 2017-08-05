ملتقى وطني حول إصلاحات التربية أكتوبر القادم بوهران

يأتي هذا اللقاء الذي ينظمه مخبر البحث في التربية وعلم النفس بالجامعة المذكورة تحت عنوان "الإصلاحات التربوية : رهانات و تحديات" من أجل الوقوف على وضعية قطاع التربية الوطنية حاليا بعد تطبيق الإصلاحات التي شُرع فيها سنة 2005، والجوانب التي تحققت في الميدان، فضلا عن النقائص والإختلالات التي شابت تطبيقها.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مسؤول جامعي، أنّ الإصلاحات التي عرفتها المنظومة التربوية الجزائرية قد بعثت "منظورا جديدا لعملية التعليم والتعلم سواء على مستوى إنجاز الجيل الثاني من البرامج أو الدخول في الممارسات التعليمية الجديدة القائمة على بيداغوجيا الكفاءات".

غير أّنّ هذه الإصلاحات -وفقا لمنظمي هذا الملتقى- شهدت بعض الإختلالات في التطبيق وصعوبة في تجسيد أهدافها وأبعادها وعليه يأتي الملتقى الوطني الحالي لتقديم مقاربات متعددة (نفسية تربوية وسوسيولوجية) و لمحاولة الوقوف على واقع وأبعاد الإصلاح التربوي والجوانب التي عالجه.

ويسعى الملتقى إلى إتاحة فرص للباحثين والمنشغلين بالشأن التربوي لتقديم بحوث حول السياق الاجتماعي والاقتصادي للإصلاحات، وتأثيرات العولمة في توجهاتها ونقل الخبرات الميدانية وتبادل التجارب قصد تقييمها ووضع تصور نقدي إيجابي لها للخروج بنتائج إيجابية تحقق للمدرسة فعاليتها ومكانتها في التنمية.

ويهدف إلى التعرف على واقع وأبعاد الإصلاحات التربوية في الجزائر وضبط تحدياتها ورهاناتها وتقييم مسارها إضافة إلى الوقوف على الاتجاهات العالمية في ميدان الإصلاح التربوي.

وسيتمحور هذا الملتقى الوطني حول عدة محاور وهي" واقع الإصلاحات التربوية وتشخيصها"، "التسيير البيداغوجي والإداري في ظل الإصلاحات الجديدة" و"الإصلاحات التربوية وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية" و"دور الإرشاد المدرسي والمهني في تحقيق أهداف الإصلاح التربوي"، وغيرها من المحاور.