الداخلية تدعو المعنيين بموسم الحج إلى إتمام الاجراءات اللازمة في أقرب الآجال

وكانت الوزارة قد دعت المعنيين بالحج والمتأخرين إلى التقرب من شبابيك بنك الجزائر ووكالات شركة الخطوط الجوية الجزائرية من أجل الإسراع في إتمام هذه الاجراءات.

وأوضح ذات المصدر، أنه نظرا لضيق الوقت المحدد، فان المواطنين المعنيين مطالبون بالإسراع في إيداع ملفاتهم على مستوى الدائرة أو المقاطعة الإدارية التابعين لها لإتمام الإجراءات الضرورية.

وذكرت الوزارة انه تسهيلا لإجراءات المرور على مستوى شرطة الحدود، فان المواطنين المعنيين بالحج سيستلمون جوازاتهم المؤشرة على مستوى مطارات الإقلاع يوم الرحلة.