بوتفليقة يوقع على 5 مراسيم رئاسية للتعاون الدولي

حسب ما أفاد به اليوم الاحد بيان لرئاسة الجمهورية، يتعلق الأمر بـ"اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، الموقّع بالجزائر بتاريخ 26 أكتوبر سنة 2015".

ووقع رئيس الجمهورية أيضا على مرسوم رئاسي يتضمن التصديق على "اتفاقية التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال النقل البحري الموقعة بالرياض في 9 ديسمبر سنة 2015".

ووقّع الرئيس أيضا على مرسوم رئاسي يتضمن التصديق على "اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الموقع ببكين بتاريخ 29 أبريل 2015".

وتتضمن المراسيم كذلك التصديق على الاتفاق الاطار حول "التعاون في مجال تعزيز القدرات الانتاجية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقع بالجزائر بتاريخ 16 أكتوبر سنة 2016".

ويتعلق الأمر أيضا بـ"الملحق التعديلي لاتفاق التعاون المالي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوبا، الموقّع بالجزائر بتاريخ 25 جويلية 2016.