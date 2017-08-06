مساهل يسلّم أمير قطر رسالة أخوة من بوتفليقة

حسب بيان لوزارة الخارجية حصل عليه "النهار أون لاين"، تقدم الشيخ تميم بعبارات الشكر للوزير على رسالة رئيس الجمهورية، وكلّفه بدوره بتبليغه بمشاعر التقدير والأخوة التي يكنّها له و تمنياته بالتقدم والرقي للشعب الجزائري.

وتمحور الاستقبال حول الوضع السائد في المنطقة وأهم التحديات التي يواجهها العالم العربي و ضرورة تسخير كل الجهود من أجل التوصل إلى حلول سياسية لهذه التحديات والأزمات.

وأعرب أمير دولة قطر عن ارتياحه لجودة العلاقات التي تربط الجزائر وقطر وعبّر عن استعداده لتعزيزها في شتى المجالات.

وجرى استقبال مساهل من طرف دولة قطر اليوم، بحضور وزير الشؤون الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمان بن جاسم آل ثاني.