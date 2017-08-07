النتائج النهائية لمسابقة الأساتذة هذا الأربعاء

استنادا إلى معلومات توافرت لـ "النهار أون لاين"، أفيد أنّه تمّ صباح اليوم الإنتهاء من إدراج نقطة الامتحان الشفوي في المعادلة الحسابية الآلية للمعدل العام، علما أنّ المسابقة مست كل المواد في الطورين المتوسط والثانوي.

وسبق لــ "النهار أونلاين" أن أشار في 19 جويلية الأخير إلى نجاح 134192 مترشح في الامتحان الكتابي، قبل أن يجتاز هؤلاء الامتحان الشفوي يومي 30 و31 جويلية الماضي.

وبلغت نسبة النجاح في الامتحان الكتابي لمسابقة الأساتذة 2017، 30.13 %.

يُذكر أنّ 134192 مترشح سيتنافسون على 10 آلاف منصب في الطورين المتوسط والثانوي.