أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية الوطني

النتائج النهائية لمسابقة الأساتذة هذا الأربعاء

نشر يوم 2017/08/07 478 0 ليلى عيد النتائج النهائية لمسابقة الأساتذة هذا الأربعاء
كشفت مصادر لـ "النهار أون لاين"، اليوم الإثنين، أنّ النتائج النهائية لمسابقة الأساتذة 2017، سيتم الإعلان عنها هذا الأربعاء عبر الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

استنادا إلى معلومات توافرت لـ "النهار أون لاين"، أفيد أنّه تمّ صباح اليوم الإنتهاء من إدراج نقطة الامتحان الشفوي في المعادلة الحسابية الآلية للمعدل العام، علما أنّ المسابقة مست كل المواد في الطورين المتوسط والثانوي.

وسبق لــ "النهار أونلاين" أن أشار في 19 جويلية الأخير إلى نجاح 134192 مترشح في الامتحان الكتابي، قبل أن يجتاز هؤلاء الامتحان الشفوي يومي 30 و31 جويلية الماضي.

وبلغت نسبة النجاح في الامتحان الكتابي لمسابقة الأساتذة 2017، 30.13 %.

يُذكر أنّ 134192 مترشح سيتنافسون على 10 آلاف منصب في الطورين المتوسط والثانوي. 

 

 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا