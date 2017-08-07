"بن حبيلس": "الجزائر رحّلت 997 مهاجر نيجري"

في تصريح نشره موقع "كل شيئ عن الجزائر"، قالت، بن حبيلس، أنّ عملية ترحيل 990 نيجري تمّت عبر مرحلتين، حيث تضمنت العملية الأولى ترحيل 500 رعية، والعملية الثانية التي كانت الجمعة الماضية تضمنت 497 رعية.

وأكدت، بن حبيلس، أنّ عمليات ترحيل الأفارقة إلى بلدانهم الأصلية، تندرج في إطار استكمال تنفيذ إتفاقية 2014، بين الحكومتين الجزائرية والنيجرية.

وفي السياق نفسها، قالت، بن حبيلس، أنّ عملية ترحيل اللاجئين تسير في ظروف إنسانية، مشيرة إلى بعض الحالات مثل الحوامل اللائي منعهنّ الطبيب من السفر وكذلك الأطفال المرضى.

وكشفت المتحدثة أن اللاجئين يتم نقلهم إلى تمنراست للمبيت يومين هناك، لتتم بعدها مرافقتهم إلى الحدود النيجرية.