مساهل يبرز لأمير الكويت فرص الاستثمار بالجزائر

في بيان للخارجية، أفيد أنّ، مساهل، تطرّق مع، المبارك الصباح، إلى القضايا المتعلقة بالتعاون الثنائي وآفاق دعمه وتوسيعه لجميع المجالات، كما عرض، مساهل، على رئيس مجلس الوزراء الكويتي، فرص الاستثمار المتوافرة بالجزائر.

وبخصوص الاستحقاقات القادمة والمدرجة في الرزنامة الثنائية لا سيما دورة اللجنة المختلطة، اتفق، مساهل، مع الشيخ جابر على تكثيف زيارات وفود رجال الأعمال بهدف تطوير التبادلات الاقتصادية بين البلدين".

يُشار إلى أنّ، مساهل، سلّم أمير الكويت، رسالة صداقة ومحبة وتقدير بعثها له رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، كما كلف الشيخ صباح بدوره اليد مساهل بتبليغ رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تحياته الحارة والأخوية ومشاعر تقديره وتمنياته بالتقدم للشعب الجزائري.

وتمحور لقاء الطرفين حول الوضع بالمنطقة، خاصة التطورات المرتبطة بأزمة الخليج، في هذا الصدد جدّد، مساهل، دعم الجزائر للجهود التي يبذلها أمير الكويت من أجل حل هذه الأزمة.