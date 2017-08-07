تنصيب مجموعة برلمانية جزائرية مكسيكية قريبا

حسب بيان للغرفة التشريعية السفلى، أفيد أنّ رئيس البرلمان أعلن عن تنصيب مجموعة برلمانية للصداقة الجزائرية المكسيكية قريبا، وذلك إثر استقباله لسفير هذا البلد "خوان خوزي غونزليز ميخاريز"، الذي أدى له زيارة مجاملة، مؤكدا بأنّ هذه المجموعة ستكون "قناة للتواصل وتبادل الخبرات والتشاور وتنسيق المواقف" بين المجلس الشعبي الوطني وغرفة النواب للولايات المكسيكية، بما يخدم مصلحة الشعبين والبلدين.

وذكّر، بوحجة، بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والتي تعود -كما أضاف-إلى مرحلة الثورة التحريرية (عام 1955) داعيا إلى تطورها المستمر في المجال السياسي والاقتصادي والبرلماني.

على صعيد آخر، أكد، بوحجة، أنّ الإصلاحات السياسية العميقة التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، عزّزت من المكاسب الديمقراطية حيث يظهر ذلك -كما أشار-في تركيبة المجلس الشعبي الوطني التي تعد "الأكثر تعددية في تاريخ البرلمان الجزائري بـ35 حزبا و26 قائمة حرة".

من جانبه، أشار السفير المكسيكي إلى جودة العلاقات التي تربط الجزائر والمكسيك، مؤكدا تطلع بلده لتعزيزها بما يتوافق وطموح قيادتي وشعبي البلدين والتزام الولايات المتحدة المكسيكية في "نصرة القضايا العادلة"، بما في ذلك قضية الصحراء الغربية، مثمّنا "المواقف الثابتة والبناءة" للسياسة الخارجية الجزائرية الخادمة للسلم والأمن والتضامن في العالم .