فرض الضريبة على النفايات المنزلية مستقبلا

وأضافت زرواطي على هامش توقيع إتفاقية شراكة بين الوزارة والمجلس الأعلى للغة العربية والأمازيغية، أن فرض الضريبة على النفايات المنزلية يهدف إلى تنظيف المحيط وإزالة المناظر التي تشوه الأحياء نتيجة القاذورات المتراكمة والمترامية هنا وهناك، مشيرة إلى أنه سيتم العمل مع الجماعات المحلية لتفعيل هذا القرار مستقبلا.

وأضافت ذات المتحدثة، أن هذا الإجراء هو خطوة لا بد منها بالجزائر، خاصة وأن قيمة الضرائب ستصب في ميزانية الجماعات المحلية.

للإشارة فقد رفضت الوزيرة تقديم تاريخ العمل بهذه الضريبة وكذا قيمتها، إلى غاية التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية.