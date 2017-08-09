مساهل يسلم رسالة بوتفليقة لملك البحرين

في بيان للخارجية، أفيد أنّ مساهل، تطرّق مع "حمد بن عيسى آل خليفة"،الى المسائل المرتبطة بالوضع السائد في العالم العربي وضرورة اعادة تفعيل العمل العربي المشترك من اجل مواجهة العديد من التحديات التي تتطلب عملا منسقا وتشاوريا بين البلدين.

ويشار إلى أنّ، مساهل، سلّم ملك البحرين، رسالة صداقة ومحبة وتقدير بعثها له رئيس الجمهورية "عبد العزيز بوتفليقة"، كما اعرب ملك البحرين "حمد بن عيسى آل خليفة" عن شكره لمساهل على هذه الرسالة وكلفه بتبليغ شقيقه الرئيس "بوتفليقة" تحيات التقدير والاخوة والتمنيات بالازدهار للشعب الجزائري.

كما أعرب ملك البحرين عن "ارتياحه" لجودة العلاقات الثنائية وكذا أواصر "الأخوة والصداقة " القائمة بين الشعبين الجزائري والبحريني.

وقد جرى اللقاء بحضور وزير الشؤون الخارجية البحريني "خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة".