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الداخلية: تعليمات جديدة وتطبيق مستحدث لبطاقات التعريف البيومترية

نشر يوم 2017/08/10 8677 0 مريم.ع/ فهيمة قندوز الداخلية: تعليمات جديدة وتطبيق مستحدث لبطاقات التعريف البيومترية
أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم الخميس، عن تعليمات جديدة وتطبيق مستحدث لتجديد بطاقات التعريف البيومترية.

جاء في بيان لمصالح، نور الدين بدوي، أنه تم إعطاء تعليمات لكافة المقاطعات الإدارية، بغرض التكفل بطلبات الحصول على بطاقات التعريف الوطنية البيومترية.

وفي إطار عملية التعميم التدريجي لإصدار بطاقات التعريف الوطنية الإلكترونية البيومترية، كشفت الداخلية، أنّ المعنيين بطلبات التكفل هم المواطنين الذين تنتهي صلاحية بطاقاتهم الوطنية الحالية العام القادم، ابتداءا من يوم الأحد، على أن يحتفظ المعني ببطاقته القديمة إلى غاية استلامه للبطاقة الوطنية الإلكترونية البيومترية.

وأبلغت وزارة الداخلية كافة المواطنين أنّ التطبيق الخاص بتجديد بطاقة التعريف الوطنية البيومترية متوافر منذ أمس الأربعاء على مستوى الموقع الإلكتروني FTP) الخاص بمديرية السندات والوثائق المؤمنة.

 

 

 

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