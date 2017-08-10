ولد عباس": " لا كلام فوق ما قاله الرئيس للوزير الأول"

في تعليقه على تعليمات الرئيس للوزير الأول، عبد المجيد تبون، أوعز "ولد عباس" في تصريح صحفي: "عندما يتحدث الرئيس ... ينتهي كل شيىء"، في تأكيد على تأييد تشكيلة الغالبية، التام لما أصدره القاضي الأول في البلاد.

وكان بوتفليقة طالب بـ "وضع حد لفوضى المبادرات الحكومية"، كما أعرب الرئيس عن أسفه لــ "طبيعة التسويق المبالغ فيه للقرارات الأخيرة للحكومة والتي أعطت إنطباعا لدى الرأي العام الوطني والدولي، بأنّ هناك حملة رسمية منظمة ضد رجال المال والأعمال".

وعبّر الرئيس بوتفليقة عن انزعاجه الشديد مما سماه ''التحرش الحقيقي" المسلط من قبل الحكومة ضد رجال الأعمال، خاصة بعد تلقيه لتقارير حول ضغوطات تمارس على الولاة والتضييق عليهم بأوامر شفوية وكتابية تتعلق بالعقار الصناعي والإستثمار، كما تحدث الرئيس عن إيفاد الحكومة لفرق مختلفة من وزارتي المالية والتجارة لمراقبة رجال الأعمال، والتحقيق في عمليات توزيع أراضي منحتها السلطات العمومية إلى مستثمرين خواص.