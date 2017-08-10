"إن أمناس": تواصل احتجاجات سائقي "تيقنتورين"

شدّد المحتجون لـ "النهار أون لاين"، أنّهم لن يتوقفوا عن احتجاجاتهم الى غاية تلبية مطالبهم، المتمثلة في إدماجهم ضمن مجمع "سوناطراك"، وتعويض كافة المنح التي تمّ حذفها من أجورهم على مدار السنوات الماضية.

وشدّد هؤلاء في تصريحاتهم: "تلقينا وعودا كثيرة من المسؤولين لتعويضنا وإدماجنا، لكن لم يتحقق ذلك إلى غاية اليوم، لذا نعبّر عن استياءنا الشديد من السلطات المحلية التي أدارت لنا الظهر، ولم تحرّك ساكنا لتحقيق مطالبهم، رغم أقدميتنا في العمل"، على حدّ قولهم .

وهدّد السائقون المعنيون بتصعيد أكبر، إذا لم يتم تسوية وضعياتهم من قبل السلطات المعنية.